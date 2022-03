‘Comunidade do Antimari está abandonada pelo governo’

#antimari

Dep Edvaldo Magalhães – ‘Estive no último sábado (5) juntamente com a deputada federal @perpetua_acre na Floresta Estadual do Antimary. Fomos convidados pelos moradores para irmos até ao Antimary e ver de perto o abandono que o governo Gladson e o governo Bolsonaro tem imposto àquela comunidade.As condições dos ramais são péssimas, bem diferente da época em que fui secretário de Indústria e Comércio, que deixamos uma patrulha mecanizada para atender os produtores, caminhonetes e um caminhão para ajudar no escoamento da produção. O governo retirou de lá todo esse aparato mecanizado(….)Também foi nos relatado que o Programa Luz Para Todos, que está sob a responsabilidade da Energisa, não atendeu a todas as famílias.

oestadoacre