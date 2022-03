O artista de carro e tanque cheio…

#bolsonaro

Guga Noblat lembra Bolsonaro deputado federal enchendo tanque do carro (com mais de mil litros), mesmo o tanque não cabendo…um artista que chegou à presidência…!

Em 7 de janeiro de 2009, Bolsonaro encheu o tanque com 1.003,46 litros de gasolina ao custo de R$ 2.608,00 reembolsados pelo Congresso apesar de carro algum ter tanque tão grande assim. Este post é só para te relembrar as mamatas do presidente enquanto vc paga 10 reais por litro. pic.twitter.com/2J0ea3eUD2

— GugaNoblat (@GugaNoblat) March 21, 2022