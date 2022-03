Gonzaga com aval do governador para disputar vaga a dep federal

#nicolau

Após aval de Gladson, Luiz Gonzaga vai a Cruzeiro do Sul construir alianças e fortalecer pré candidatura a deputado federal

O deputado estadual Luiz Gonzaga começou a percorrer os municípios acreanos após receber a garantia de apoio do governador Gledson Cameli e do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, de que seria o pré candidato deles ao cargo de deputado federal no Juruá nas eleições deste ano.

Gladson Cameli se reuniu na quinta-feira (24) com Gonzaga e deu sua palavra que vai apoiá-lo na disputa de uma vaga na Câmara dos Deputados.

Após receber a garantia de apoio de Cameli, Nicolau, e prefeitos do Juruá, Gonzaga não perdeu tempo e saiu de Rio Branco rumo a Cruzeiro do Sul para iniciar as conversas com lideranças, construir alianças e visitar comunidades para ouvir a população.

Após cinco mandatos como deputado estadual, Gonzaga se prepara para disputar sua primeira eleição como candidato a deputado federal.

Gonzaga faz questão de iniciar suas visitas pelas comunidades ribeirinhas, pois desde seu primeiro mandato o parlamentar defende o incentivo à agricultura e pecuária como ferramenta de desenvolvimento do Acre.

O deputado também não tem medido esforços para buscar recursos para recuperação da BR-364 e evitar o isolamento da estrada.

Gonzaga tem apoio de sindicatos de trabalhadores e produtores rurais por ser um dos deputados mais atuantes na busca de melhorias para os trabalhadores acreanos.