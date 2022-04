Atenção, historiadores: Documentos do Acre em La Paz

#lapaz

Poucos sabem, mas é em La Paz, capital boliviana, onde se encontra, talvez, os mais importantes documentos e registros ainda não conhecidos por historiadores locais (alguns com status de secretos) sobre o surgimento do que hoje é o Estado do Acre

Nesta segunda, oestadoacre, às 20h, vamos conversar ao vivo com o jornalista boliviano Pradel que, de La Paz enviou cópias da ata de fundação de Puerto Alonso (hoje Porto Acre), do final do século 19 (1899).

O decreto do governo boliviano tem 11 artigos, que estabelecem as diretrizes iniciais do novo território incorporado à Bolívia.

oestadoacre