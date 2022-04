LED: Melhora na iluminação em 7 municípios

#energia

Da Energisa

Os municípios de Plácido de Castro, Assis Brasil e Porto Acre já foram contemplados com a substituição das luminárias existentes por luminárias de LED, mais modernas e duráveis. Os locais foram indicados pelas prefeituras.

(…)Em abril, as ações acontecerão nos municípios de Bujari, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri. Ao todo, o projeto prevê a substituição de mais de mil pontos de iluminação nos sete municípios, resultando em uma economia anual de aproximadamente de R$ 730 mil. (…)

Em tempo: total do investimento da energia: 1,6 milhão…muito pouco se comparar o que a empresa ganha no Acre com as alta taxas de energia dos consumidores

oestadoacre