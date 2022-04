Música da noite…Especial demais!! ♫♫

#musica

Há 18 anos fui preso na Inglaterra….Na cidade de Dover…Quando atravessei o Canal da Mancha, por Calais (França)…Motivo? Eu estava sozinho num ônibus que levava turistas com casais e famílias…Na imigração inglesa fiquei, depois de percorrer cinco países…me revistaram umas mil vezes…tomaram as minhas coisas…fiquei umas 9 horas numa sala junto com outros de vários cantos do mundo…Fui para entrevista com o chefe da imigração…Ele me informa que minha carteira do Sindicato dos Jornalistas estava vencida…Respondi: nem tinha visto…e era verdade…Resumindo: este blog oestadoacre ajudou eles entenderem que era apenas uma pessoa comum em viagem pelo mundo naquela noite de fevereiro de 2004

Depois de horas, o chefe da imigração aparece e me diz ‘você pode entrar na Inglaterra’…E me devolve minhas coisas (mochila, máquina fotográfica a disquete…Eu não tinha celular…mas lá já tinha e tirava fotos)…Me disse ainda: ‘você pode pegar um trem às 6 da manhã para Londres. Passavam das 22 horas…Pensei: não posso esperar mais…saí da imigração e vi o que dava…encontrei um táxi…um italiano…me cobrou R$ 780 hoje (120 Libras….à época uns R$ 600 num percurso de 140 km)…Era boa parte do meu dinheiro…Aceitei e entrei no carro já pelo lado esquerdo (o volante lá é do lado direito)..O frio de zero grau…Seguimos pra Londres…Quando ele liga o rádio…não aguentei…lacrimei sem ele perceber…Porque era uma música que ouvi na minha juventude aqui em Rio Branco..

YOU’RE, THE FIRST, MY LAST, MY EVERETHING

(Vocé é o primeiro, meu último, meu tudo…!)

Ah…antes de entrar no carro liguei para alguém do outro lado do Atlântico que me deu atenção…sempre…minha mãe…disse a ela ‘fui preso aqui na Inglaterra, mas já saí e sigo viagem’…Ainda dei ao taxista (fora as 120 Libras) um CD da Marisa Monte…’Ela é a melhor cantora do Brasil’, disse…Na manhã seguinte encontrei os companheiros estrangeiros do busão e foi uma festa no café da manhã em Londres…..e só pra vocês saberem…Isso faz 18 anos…E daqui a pouco completo 59 e meu filho João Lucas, 31….Obrigado!

Ouçam o Barry White….música linda demais!!!

Me empolguei com a música…tô tomando uma Brahma Chopp…boa noite..

J R Braña B.