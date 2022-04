#mdb

Via Acreinfoco, da Angélica Paiva

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realiza nesta sexta-feira (22) um encontro no auditório do Palácio do Comércio situado na Avenida Ceará, 3221, Abrahão Alab. Na oportunidade será anunciada a candidatura do partido ao governo do estado. O encontro acontece às 9 horas.

Em tempo oestadoacre: Mara vai entrar no jogo…não se surpreendam…

