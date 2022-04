Acabou a fila da carne no supermercado em RB

#carne

Em Rio Branco aquelas filas que em anos anteriores se viam nos açougues dos maiores supermercados não existem mais…sobram enormes peças de boi….e faltam compradores…um dos supermercados já reduziu o volume de compra, me informa um açougueiro-funcionário…-Tá feia a coisa, não se vende mais carne como antes, diz.

Traduzindo o antes: antes de Bolsonaro no poder se comia carne…agora…

Mas é assim no modelo neste modelo excludente: o tal mercado regula sempre a distribuição para que nunca baixe os preços…se antever baixa na compra (demanda, necessidade) recolhe os flapes (reduz a oferta)…e os preços se mantêm… (eis o motivo do fim da fila da carne, abaixo…a renda do trabalho despencou…)

J R Braña B.