Professores convocados: ‘Vale à pena lutar’

#edvaldo

Deputado Edvaldo Magalhães

‘Nesta sexta-feira, 6, o governo do Estado publicou no Diário Oficial a convocação de parte dos professores do cadastro de reserva. Essa foi uma luta que me dediquei a ela desde o primeiro dia. Uma vitória dos trabalhadores, que se dedicaram, foram às ruas. Sempre digo que vale a pena a luta. Sem luta não há ganho.

São vitórias como esta que vale a pena seguir na política, fazer a boa política, o bom combate. Quem ganha com isso é a nossa Educação, são as nossas crianças, adolescentes e jovens. Reforço na Educação!

Valeu a luta, pessoal! Contem sempre comigo! Sigo na luta para que todos sejam convocados.