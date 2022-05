#sus

Câmara dos Deputados

SUS deverá fazer acompanhamento de pacientes pós-covid

A Câmara está analisando proposta (PL 5026/21) que define protocolos de atendimento pelo SUS para pacientes que tiveram Covid 19 com sintomas ou sem.

Segundo dados do Centro para o Controle de Doenças e Prevenção (CDC) dos Estados Unidos, apesar de a maioria das pessoas com Covid-19 melhorarem semanas após a doença, alguns pacientes apresentam vários novos problemas de saúde, o que ficou conhecido como Covid longa, ou crônica.

Ao contrário de alguns dos outros tipos de condições pós-Covid que tendem a ocorrer apenas em pessoas que tiveram a forma grave da doença, esses sintomas podem acontecer com qualquer pessoa que teve Covid-19, mesmo se a doença foi leve.

As pessoas geralmente relatam ter diferentes combinações dos seguintes sintomas: dificuldade em respirar ou falta de ar, cansaço ou fadiga, dificuldade de pensamento ou concentração, tosse, dor no peito ou estômago, dor de cabeça, palpitações, dor nas articulações ou músculos, diarreia, problemas de sono, mudança de humor, mudança no cheiro ou sabor e alterações nos ciclos do período menstrual.

O projeto que regulamenta o atendimento pelo SUS para pacientes que tiveram Covid foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator da proposta, deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), fez mudanças para estabelecer protocolos clínicos e diretrizes terapêutica para o tratamento dessas pessoas.

“O Sistema Único de Saúde ele tem que ser responsável para dar uma atenção integral para todos os pacientes que tiveram Covid. Para monitorar, acompanhar, avaliar essas consequências e ofertar dentro do SUS a habilitação e a reabilitação necessária para transpor as possíveis sequelas e consequências”.

Pelo texto aprovado, o SUS precisa disponibilizar, além do diagnóstico, os recursos terapêuticos. Esses pacientes deverão ser atendidos por equipes multidisciplinares, que serão treinadas para esse acompanhamento.

O projeto que define diretrizes para tratamento, pelo SUS, de pacientes com Covid crônica vai ser agora analisado pela Comissão de Finanças e Tributação.

oestadoacre