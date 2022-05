#saraiva

Luiz Saraiva, que advogado e professor universitário – morreu num hospital de Rio Branco nesta noite…

Morre ex-deputado Luiz Saraiva. Há tempo lutava contra um câncer. pic.twitter.com/yFslHE7qW5 — oestadoacre (@Oestadoacre) May 10, 2022

Em tempo: conheci o Saraiva ainda menino, em Sena Madureira…um dia, numa daquelas festas no Iaco Clube, resolveu contar uma piada com o apelido carinhoso da própria esposa……nunca mais esqueci…abaixo, na foto, Saraiva num evento do Sindicato dos Bancários na década de 90…(o primeiro da D/E)…próximo ao microfone este blogueiro de fim de mundo ao lado de Marina.

