Música da noite…Pesadelo…🎵🎵🎵

MPB4 – Pesadelo – preste atenção na letra…é muito atual…a propósito, um dos estopim da demissão de Chico Pinheiro da Globo foi um áudio seu no zap que vazou (logo depois da prisão de Lula) onde ele diz que o ‘fetiche era prender Lula…e não foi do jeito que eles – a direita, parte da imprensa, a elite – queriam, mas conseguiram prender) e no fim do áudio vazado Chico recita essa música abaixo e pede pra cantora Ana Cañas regravar…ouça…é muito forte e genial essa letra (de Paulo Tapajós e Paulo César Pinheiro)…

Versos fundamentais:

//Quando o muro separa uma ponte une

//Se a vingança encara o remorso pune

//Você vem me agarra, alguém vem me solta

//Você vai na marra, ela um dia volta

//Você corta um verso, eu escrevo outro

//Você me prende vivo, eu escapo morto(…)

Boa noite…’você me prende vivo e eu escapo morto…’

J R Braña B.

