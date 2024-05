O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) inaugurou uma base de apoio em Cruzeiro do Sul atendendo solicitação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga.

O novo escritório, coordenado pelo ex-superintendente regional do DNIT, Carlos Henrique de Assis Moraes, promete agilizar as obras de recuperação das estradas na região e impulsionar o projeto de construção da rodovia ligando o Acre a Pucallpa.

Gonzaga, um defensor das melhorias nas rodovias BR-364 e 317, expressou sua gratidão ao DNIT, destacando a importância da instalação para facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir um transporte de qualidade no estado.

-A instalação do escritório do DNIT em Cruzeiro do Sul será importante para agilizar as obras de recuperação das estradas na região e também o projeto de construção da rodovia que ligará o Acre a Pucallpa. Com a instalação de um núcleo em Cruzeiro do Sul não será mais preciso que engenheiros precisem vir de Rio Branco atender demandas no Juruá – comemorou o presidente da Aleac.

O deputado Luiz Gonzaga, que tem liderado diversas comitivas a Brasília e participado de agendas no Peru, vê na nova base do DNIT em Cruzeiro do Sul uma oportunidade para fortalecer a infraestrutura rodoviária do Acre e fomentar a economia local.

Com a presença do DNIT na região, espera-se maior celeridade na execução das obras e no atendimento das demandas do Juruá, eliminando a necessidade de deslocamento de engenheiros de Rio Branco. A iniciativa também visa promover a geração de emprego e renda para a população acreana, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento do estado.



