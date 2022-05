Casamento de Lula…: Agora sabemos…

casamento

Maíra Alves, no TT

Até o momento já sei:

– O preço do local da festa de casamento do Lula.

– O preço dos vinhos.

– O preço do vestido da Janja (q foi presente).

– O preço do carro q vai levar o casal.

– O preço da diária da suíte nupcial. Mas com q o Bozo gastou 4m no cartão corporativo, não sei.

(Janja usa um vestido da designer Helô Rocha, a base de seda na cor off-white. A peça foi bordada por rendeiras do Rio Grande do Norte, da cidade de Timbaúba (..)

Em tempo: pois é…a imprensa especializada em coisas inúteis, ficou de olho no que Lula e Janja iam servir aos convidados, mas não tem o mesmo empenho para saber em que Bolsonaro gastou milhões em 30 dias com o cartão corporativo, que o povo paga.

Em tempo 2: traduzindo: essa imprensa é majoritariamente bolsonarista…tem dúvida?!

J R Braña B.

