BR: ‘Fantasia de Carnaval’

garotinho

Já faz uns dias essa entrevista, mas vale pela constatação quase que totalmente verdadeira do político Anthony Garotinho, do Rio, claro, só poderia ser do Rio de Janeiro….Poucos, muitos poucos, honram os partidos a que estão filiados…

-Partido é fantasia de Carnaval, você usa e descarta… – diz Garotinho, que afirma ter mais proximidade com Bolsonaro que com Lula. Óbvio!

Em tempo: dos últimos governadores do Rio de Janeiro que a memória alcança e que não foram presos…apenas Brizola (PDT) e Benedita da Silva (PT)….

J R Braña B.

