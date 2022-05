Fisco: Mais da metade das empresas do NO não renegociaram dívidas

fisco

Termina neste dia 31 de maio o prazo para MEI e empresários optantes do Simples renegociarem dívidas com o fisco. Na Região Norte são pouco mais de 842 mil empresas. Dessas, 161 mil estavam em débito com o fisco em janeiro, mas 55% ainda não aproveitaram a oportunidade para renegociar. Todo o processo de consulta e adesão é feito pela internet. (…)

