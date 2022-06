Pres. da Aleac aos novos PMs: ‘População precisa de vocês’

aleac

‘A população precisa de vocês’, diz Nicolau ao saudar os novos alunos da Polícia Militar

Na manhã desta quarta feira, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, em Rio Branco, o comando da Polícia Militar realizou a aula inaugural do curso de formação de soldados de mais uma turma da corporação.

-A população precisa de vocês e o Estado também, Dep Nicolau

Convidado pelo comando da instituição, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior participou do evento ao lado do governador Gladson Cameli, do procurador geral de Justiça, Danilo Lovisaro e da secretaria de segurança em exercício, Mardhia El-shawa.

Ao discurso para os 184 novos alunos, Nicolau Júnior lembrou do esforço do governo para que a turma fosse convocada e conclamou aos futuros agentes de segurança pública para que continuem colocando a Polícia Militar como a melhor corporação do país.

“A população precisa de vocês e o Estado também. A equipe de governo fez um esforço muito grande para que vocês estivessem aqui hoje. Sei que muitos de vocês estão realizando um sonho. Desejo uma excelente formação e que em breve todos estejam nas ruas dando o melhor para garantir à sociedade a segurança que todos nós precisamos “, disse Nicolau.

A turma dos novos alunos vem da segunda etapa do cadastro de reserva. No final do mês passado o governo incorporou 190 novos soldados ás Forças de Segurança.

(Aleac)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)