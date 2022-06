Petecão faz sua parte para sacar o Gladismo

petecão

Foto da manhã deste sábado na baixada da Sobral – região mais populosa de Rio Branco…apoiadores do senador Petecão (Pré-candidato ao governo) conversando com as pessoas e entregando material do seu mandato.

Isso é contato com as ruas…isso é chegar junto!

Não se muda nada sem estar nas ruas…sem olhar no olho do povo…

Resumindo: Petecão faz sua parte nesse latifúndio dessa campanha para o governo…

Outras forças políticas e outras lideranças precisariam fazer o mesmo…

Depois não adianta reclamar se GladsonC…

Em tempo: a eleição mais importante do mundo para o acreano é a do governo, do Palácio Rio Branco!

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)