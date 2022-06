Haddad quer Marina de vice em SP; Rede, não!

marina

Diz o Valor (Grupo Globo e Folha)

O presidente do diretório paulista do PT, Luiz Marinho, também resiste a uma eventual composição com Marina. “Ela não agregaria. Ela é tão estrangeira em São Paulo quanto Tarcísio”, afirmou o petista, em referência ao pré-candidato Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que não é do Estado. (…)

CNN Brasil

O pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem se aproximado da ex-ministra Marina Silva (Rede). Segundo pessoas ligadas ao petista, ele quer ela como candidata a vice em sua chapa.

A ideia é tentar reduzir o antipetismo no interior do Estado e, assim, atrair o eleitorado de centro, mas a estratégia esbarra na resistência de aliados da coligação e do próprio PT. (…)

Em tempo: REDE quer Marina candidata a deputada federal como puxadora de votos em São Paulo.

J R Braña B.

