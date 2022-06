Bom dia! Vida mínima…

bom dia

O Brasil cada vez mais vai se transformando no país do piso salarial…piso por baixo, mínimo. Estudo da Tendências Consultoria (sobre dados do PNAD/IBGE e Dieese) mostra que 38% dos trabalhadores brasileiros recebem salário mínimo…no governo Temer era 30%…ou seja, só aumenta o achatamento dos salários no país.

No país do salário mínimo, a vida digna também é mínima.

Em tempo: no país do salário mínimo, o presidente é visto como preguiçoso…e esse rótulo preocupa assessores de Bolsonaro….o assunto esteve em destaque na internet após Lula chamá-lo de ‘Vagal da República’

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)