Chapa Lula-Alckmin defende revogar Ref Trabalhista e Teto

A coordenação da pré-campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta segunda-feira as diretrizes para a elaboração do programa de governo para a eleição deste ano. Com 17 páginas e 90 itens, o documento trata, entre outros temas, da revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos, além de defender o papel das empresas estatais na promoção do desenvolvimento. (…)

(…)

Em tempo: não creio em revogação total…mas parcial…

Em tempo 2: já o teto de gastos é preciso revogar 100%…mas não tenho certeza se haverá força política para esta medida…Lula teria que ter maioria de deputados federais e senadores.

Em tempo 3: Divulgado há pouco: Mercado: Brasil abre 196.966 vagas formais de trabalho em abril, mostra Caged

