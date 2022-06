Dia dos Namorados: Produtos eróticos: Faturamento online aumenta

eróticos

Divulgação

Produtos Eróticos aumentam faturamento do comércio online

no Dia dos Namorados

Os lojistas online do segmento erótico estão faturando alto em datas comemorativas, como a do Dia dos Namorados. Segundo levantamento da Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina, nas semanas que antecedem o Dia dos Namorados, o faturamento das vendas online das PMEs por meio do e-commerce cresceu 237% em 2020, em relação ao ano anterior, e 59% em 2021, enquanto o total de produtos vendidos subiu de 1,9 milhões em 2020 para 2,5 milhões em 2021.

Um exemplo de sucesso é a Egalité, criada por Luana Lumertz e sua mãe, Zélia Peters, em 2012. Nativas de Porto Alegre (RS), as empreendedoras perceberam que muitas amigas tinham dificuldade em falar sobre sexo e prazer feminino, além de um receio de entrar em uma sex shop. “Dentro de casa o assunto era mais naturalizado e queríamos ajudar outras mulheres a desconstruir esse tabu. Por isso, decidimos abrir um e-commerce de produtos eróticos, a Egalité, para trazer mais igualdade para o prazer feminino”, conta Luana.

A loja online, que utiliza a plataforma de e-commerce Nuvemshop Next, tem faturamento anual de 2 milhões de reais e teve um crescimento de 340% nos últimos dois anos. “Com a pandemia, mais pessoas começaram a falar sobre o assunto, principalmente com seus parceiros. Além dos casais, muitas mulheres solteiras passaram a querer experimentar os produtos e a se conhecer melhor”, comenta Luana.

A empreendedora ainda percebe uma procura maior dos produtos eróticos no período de Dia dos Namorados. Em 2021, por exemplo, a data dos casais superou a tradicional Black Friday. “Nosso ticket médio aumenta 100% no Dia dos Namorados, chegando a 500 reais por compra”, destaca Luana.

Outro case com bons resultados no período é a loja online Amor de Luxo, que está entre as maiores lojas do segmento do país. De acordo com Daniel Ferreira, proprietário, “as promoções e um bom atendimento online contribuem para o sucesso de nossas vendas. O período do Dia dos Namorados é o nosso Natal. A partir do final de maio as vendas online alavancam e as buscas por nossos produtos aumentam”.

O empreendedor da Amor de Luxo, de Brasília, disponibiliza franquias para diversos estados. Ele também conta que o ticket médio durante a data especial para os casais aumenta e explica que há disponibilidade de produtos para todo o Brasil com frete gratuito a partir de determinado valor de compra.

Para Luiz Natal, especialista em e-commerce e gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop: “o crescimento das vendas online das lojas de produtos eróticos mostram que o e-commerce se tornou uma oportunidade de alto faturamento para segmentos, que antes encontravam desafios nas lojas físicas. Aliar uma boa plataforma online com estratégias de divulgação consistentes e uma logística eficaz é a chave para muitos tabus serem quebrados no varejo”, finaliza.

(JeffreyGroup)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)