PMRB em 1 minuto (N)

pmrb

1 – AGRONEGÓCIO – Reunião sobre agronegócio na capital. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, como entusiasta da agricultura no Estado participou de uma reunião, na tarde desta terça-feira, 7, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Acre (Faeac). O objetivo foi apresentar as potencialidades do agronegócio local à investidores que possam auxiliar no desenvolvimento econômico do município

2 – EMPREENDEDORISMO – Prefeitura de Rio Branco entrega caminhão baú à feirantes do Economia Solidária

3 – MANUTENÇÃO – Prefeitura reúne gestores municipais para discutir soluções sobre manutenção de terrenos e prédios públicos da capital

4 – EDUCAÇÃO – Prefeitura de Rio Branco realiza capacitação de gestores e técnicos para o Censo Escolar 2022

5 – TRANSPORTE – Prefeitura orienta passageiros no momento do embarque e desembarque nos transportes coletivos da capital para evitar acidentes

6 – SAÚDE – Prefeitura de Rio Branco realiza Semana de Combate e Prevenção da Hanseníase na Urap Bacurau

(PMRB)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)