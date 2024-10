Via Incra – Estão abertas as inscrições para 169 vagas em dois assentamentos no Acre. O Incra iniciou o processo seletivo, em 14 de outubro, e os interessados podem se candidatar até o dia 29 deste mês.

São 153 vagas para o assentamento Hermano Filho, na zona rural de Rio Branco, e outras 16 para o projeto Nova Baixa Verde, no município de Senador Guimard.

Para se candidatar é necessário ter inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que pode ser feita ou alterada no Centro de Referência de Assistência Social ou no setor do Bolsa Família de cada município.

Os interessados devem consultar os editais de seleção de cada assentamento, para verificar se a unidade familiar cumpre os requisitos socioeconômicos previstos nas regras para beneficiários da reforma agrária.

As inscrições para os dois assentamentos devem ser feitas via internet até o dia 29 de outubro. Para o projeto Hermano Filho, os agricultores podem realizar também de forma presencial, no período de 14 a 18 deste mês. O atendimento acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Monteiro, localizada no Projeto Geraldo Fernandes no Ramal dos Terçados, em Sena Madureira.

Acesse os editais e faça sua inscrição em https://pgt.incra.gov.br/pgt/ingressofamiliar. Para fazer a inscrição eletrônica, acesse o endereço citado e no canto superior direito da página do Ingresso de Famílias, clique no botão “Entrar com gov.br”. Digite seu CPF e a senha da sua conta gov.br. Depois clique em “Faça sua inscrição aqui no Painel de Editais de Abertura”. Na sequência, na página dos editais, consulte os documentos publicados. O botão para acessar o formulário de inscrição estará disponível somente no período indicado em cada edital.