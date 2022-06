Limite ICMS em 17%: No preço do combustível é enxugar gelo

ICMS

Aprovado projeto que reduz imposto para baixar preço dos combustíveis

Com 65 votos a favor e 12 contra, o Plenário do Senado aprovou o projeto que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público (PLP 18/2022). A proposta prevê uma compensação aos estados com o abatimento de dívidas com a União, quando a perda de arrecadação passar de 5%. Os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União, e podem ter recursos adicionais em 2023. Os senadores ainda analisam emendas destacadas para votação em separado.

Em tempo: se não acabar a dolarização do preço do combustível pode até zerar o ICMS que não vai adiantar (mesmo que imediatamente baixe um pouco o preço na bomba)…porque os preços, dolarizados, não vão parar de subir…em compensação, negativa, os Estados vão perder recursos…e não serão poucos. Traduzindo: não mexeu na essência…onde deveria mexer (na dolarização).

Em tempo 2: a bancada de senadores do Acre votou com o governo…sem surpresa.

