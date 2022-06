Bom dia! Inelegível…

inelegíviel

Consultor Jurídico (Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) e Marcelo Turbay Freiria)

Deltan inelegível!

(…)-Então a solução é fácil, simples e técnica, pois está em franca consonância com reiterados julgados do TSE e do STF: Deltan Dallagnol está inelegível. Um final melancólico, mas um ganho para a estabilidade institucional, para a segurança jurídica e um severo aviso para aqueles que insistem em tentar corromper o sistema de justiça, em jogar com as expectativas e as misérias dos brasileiros para emplacar projetos pessoais e antidemocráticos de poder. Afinal, não podemos esquecer do pertinente ditado popular: “Pau que bate em Chico bate em Francisco”.

Em tempo: quem diria…o do powerpoint…

Em tempo 2: a íntegra do artigo aqui no Consultor Jurídico

J R Braña B.

