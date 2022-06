Nota de Pesar do PT pela morte de Terezinha (esposa de Bacurau)

nota

Nota de Pesar

Um dia triste para o Partido dos Trabalhadores do Acre. Perdemos a querida Terezinha Prudêncio, esposa do saudoso Bacurau, que faleceu na noite desta terça-feira, 14 de junho, por complicações renais.

Terezinha dedicou a vida a luta pelos direitos dos hansenianos, fundou junto com Bacurau e outros companheiros, o Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o Morhan, nos anos 80, onde foi por diversos anos da direção, movimento que virou marco no país. Tem uma história linda de luta e de militância nos movimentos sociais, na igreja católica, foi também fundadora do Partido dos Trabalhadores no Acre.

Nos últimos anos lutava contra problemas renais graves, que debilitaram muito a sua saúde.

Terezinha deixa um legado de defesa das pessoas com Hanseníase e da busca incessante por justiça social e de defesa dos que menos têm. Que Deus a receba em bom lugar e que conforte o coração de seus filhos Raimundo, João, Manoel, Francisco, Helyadia, Mário, Cleide e Bil e demais familiares.

Descanse em paz, companheira!

Terezinha vive!!!

Rio Branco-Acre, 15 de Junho de 2022.

Manoel Lima da Silva

Presidente do PT do Acre

