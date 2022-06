Bom dia! Equador em chamas…

equador

‘Paro Nacional’

No Equador há uma paralisação geral em protesto contra a crise social e politica e o governo do banqueiro Guillermo Lasso quer aprovar a Lei do Uso Progressivo da força contra manifestantes (uma espécie de licença para matar)….ontem à noite, este blogueiro de fim de mundo participou de um discussão sobre o tema no canal Ecuador En Directo, um dos principais de Quito e do país.

Mas o post deste bom dia de sábado é pelo seguinte: o silêncio da imprensa brasileira sobre esse país sul-americano mergulhado na crise neoliberal aprofundada por dois governos seguidos, Lenin Moreno e agora Guillermo Lasso.

A imprensa noticia coisas do outro lado do mundo, que muitas vezes pouco tem a ver com a nossa realidade – mas não diz nada sobre os nossos vizinhos, especialmente se eles têm governos liberais de direita-extrema-direita iguais ao do Brasil atual.

O Equador, que é uma nação linda e muito parecida com a nossa região (floresta, especialmente) está em chamas social!

J R Braña B.

