Tudo passa: Os parabéns de Yoko a Paul McCartney (80 anos)

Os atritos da época dos Beatles ficaram no passado…Paul implicou muito com a presença de Yoko Ono ao lado de John Lennon junto ao grupo….- J R Braña B.

-Caro Paul, Feliz aniversário de 80 anos e muitos, muitos mais! De um parceiro em paz… amor, yoko

Dear Paul, Happy 80th Birthday and many, many more! From a partner in Peace… love, yoko#HappyBirthdayPaulMcCartney pic.twitter.com/c9YkeR8CMt

