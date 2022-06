Bom dia! Banheiros públicos…

bom dia

Tente evitar ao máximo….matéria divulgada hoje no NYT-Rio mostra que banheiros são perigos diários para a saúde das pessoas. Banheiros de shoppings, aviões, navios, rodoviárias, escolas, mercados, no setor de trabalho…e até em casa…

-Todos os banheiros públicos são realmente contaminados até certo ponto apenas por causa da ação de descarga do vaso sanitário – diz Charles Gerba, professor de microbiologia da Universidade do Arizona.

Evite sentar, pegar em alguma coisa no banheiro e também evite deixar bolsa no chão….não use o celular no banheiro, o ar, com quase zero de ventilação, está completamente contaminado.

Aqueles secadores ‘modernos’ de ar para secar as mãos existentes em shoppings…fuja deles!!!! (são espalhadores de germes)…

Em tempo: em Rio Branco, os banheiros públicos são pocilgas…na maioria dos lugares…

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)