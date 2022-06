BR: Veja como é que é…

#BR

Roberto Requião, sobre as roubalheiras no Brasil (as grandes e as menores)

-Um ladrãozinho varejista, que negocia com Barrinhas de ouro, é o escândalo nacional. Já os que vendem a Petrobras, a Eletrobras, a Soberania brasileira, apenas merecem elogios da mídia corrompida corrompida!

Bella Gonçalves (vereadora em BH)

-Para a mãe e a menina de 11 anos: toda exposição.

-Para o estuprador: nem nome.

-Para vereador (negro e do PT) que se manifesta na igreja: cassação.

-Para Gabriel Monteiro, vereador estuprador: nada.

-O Brasil preserva estuprador.

