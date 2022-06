Bocalom apresenta plano de obras do Mercado Elias Mansour

mercado

Prefeitura de Rio Branco apresenta plano de obra do Mercado Elias Mansour aos lojistas

Na noite desta quinta-feira, 23, os lojistas e feirantes que trabalham no mercado Elias Mansour puderam conhecer o projeto, em detalhes, que a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) está planejando, para a melhoria do espaço. O auditório da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), onde ocorreu o encontro, estava lotado de comerciantes que dialogaram e tiraram dúvidas, junto ao engenheiro responsável pela obra.

O pacote de obras visa a construção do novo Mercado Elias Mansour, bem como do Edifício Garagem e a revitalização do Terminal Urbano e do Calçadão. Essas obras são de fundamental importância para o desenvolvimento daquela região como reforça o prefeito Tião Bocalom.

“São obras que vão engrandecer muito aquela região. Ali é muito visitado por turistas e após a entrega da obra, a tendência é aumentar. O nosso projeto é melhorar aquela área”, diz o prefeito. (…)

(PMRB)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)