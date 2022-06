Confiança do comércio é a maior desde começo da pandemia(ET)

comércio

CNC

Confiança do comércio é a maior desde o início da pandemia

Terceira alta seguida do Icec indica otimismo do varejo, impulsionado pelo aumento das vendas

O crescimento do volume de vendas tem gerado perspectivas positivas no varejo, segundo os resultados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de junho. Neste mês, o indicador apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) cresceu 5,1% e, no ano, 24,4%, alcançando 122,4 pontos, a maior pontuação desde março de 2020 (128,4).

(…)

Em tempo(ET), Manaus: loja da Havan inaugurada no final de semana na capital do Amazonas vendeu mais de 60 mil peças, com faturamento de R$ 5 milhões (informe da Havan)

