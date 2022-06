Bom dia! Jogos escolares…(imagens)

bom dia

Coluna do Façanha

Jogos Escolares teve show de gols no Álvaro Dantas e CIE

Os ginásios esportivos do Centro Integrado de Esportes (CIE) e do Álvaro Dantas foram palcos durante essa quarta-feira (29) de 15 partidas de futsal pela fase municipal dos Jogos Escolares. A rodada contou com boa presença de público nas arquibancadas, goleadas e alguns jogos disputadíssimos não faltaram durante o desenrolar das partidas.(…)

A rodada contou com boa presença de público nas arquibancadas. Foto/Manoel Façanha

A modalidade de futsal conta com a participação expressiva de 72 equipes. O recorde de presentes está na categoria sub-17, com a inclusão de 31 equipes masculinas, 11 a mais do que a categoria sub-14. A modalidade conta ainda com a inscrição de 21 equipes do naipe feminino divididas nas categorias sub-14 e sub-17.

A escola Raimundo Hermínio tentou equilibrar a partida contra o CEAN, mas caiu por 5 a 2. Foto/Manoel Façanha

Goleiro do Colégio Estadual Armando Nogueira (CEAN) prepara a barreira com dedos cheios de esparadrapos. Foto/Manoel Façanha

Com o torcedor mostrando empolgação nas arquibancadas do ginásio Álvaro Dantas, as equipes sub-17 masculinas dos colégios Tiradentes e João Calvino fizeram um jogaço e o equilíbrio foi a tônica da partida (2 a 2). A igualdade no placar levou as equipes para as cobranças de pênaltis, sendo que o colégio protestante venceu por 2 a 0. Veja os demais resultados da categoria sub-17 masculino: Colégio Acreano 4 x 1 Marilda Golveia, Raimundo Hermínio 2 x 5 CEAN, Santa Maria II 2 x 13 EJORB, Boa União 10 x 7 Rodrigues Leite, Humberto Soares 4 x 3 Sigma, Raimunda Pará 3 x 4 Colégio Meta e Ester Maia 1 x 4 Lourival Pinho. No naipe feminino, em jogo isolado, vitória do Colégio Acreano sobre o Rodrigues Leite por 7 a 0.

No jogo mais “apimentado” da rodada, a técnica Roseane Amorim (João Calvino) diverge da marcação com o árbitro Coquinho. Foto/Manoel Façanha

No Centro Integrado de Esportes, o destaque ficou por conta da segunda vitória avassaladora na competição da equipe da Escola Mário de Oliveira. Nesta quarta-feira (29), a escola estadual sobrou em quadra e venceu o debutante Colégio ABC por 11 a 0, em jogo válido pela categoria sub-14 masculino. Outros resultados pelo sub-14 foram os seguintes: Carlos Casavecchia 6 x 0 Santa Maria II, Colégio Meta 8 x 0 Batista Betel e Sigam 0 (3) x 0 (2). Já pelo naipe feminino, vitória do Wilson Barbosa sobre Frei Heitor por 3 a 0.

Carlos Casavecchia fez um bom jogo e derrotou o Santa Maria II por 6 a 0. Foto/Manoel Façanha

O Colégio Meta também fez excelente jogo na rodada desta quarta-feira (29). Foto/Manoel Façanha.

O Colégio Meta gravou a segunda goleada maior goleada da rodada do sub-14 sobre o Batista Betel por 8 a 0. Foto/Manoel Façanha

O camisa 10 da Escola ABC tenta se livrar da marcação implacável do atleta da Escola Mário de Oliveira. Foto/Manoel Façanha

O professor Bruno Melo comanda a Escola Mário de Oliveira. Foto/Manoel Façanha

A professora Carla Aguiar comanda a Escola ABC. Foto/Manoel Façanha.

17 modalidades em disputa

Equipe médica preparada para entrar em ação em caso de necessidade de atendimento aos participantes. Foto/Manoel Façanha.

Na partida entre Raimundo Hermínio 2 x 5 CEAN, observa-se, ao fundo, policial militar fazendo a segurança dos jogos. Foto/Manoel Façanha.

(Coluna do Façanha)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)