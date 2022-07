O Juruá não sai de Edvaldo Magalhães

juruá

-Hoje, comemoramos com a comunidade e a prefeitura de Mâncio Lima a emenda que destinamos para limpeza e revitalização de rios, no valor de 80 mil reais. O município de belos rios e doces águas poderá cuidar desse importante patrimônio do nosso povo: a natureza. Agradeço, em nome do prefeito Isaac Lima, a parceria e disposição para realizar. Sigamos cuidando do nosso Acre.

Em tempo: mais cedo participou de solenidade em Cruzeiro do Sul, onde destinou recursos (R$ 450 mil) para o programa 1º Emprego da prefeitura da cidade

Em tempo 2: Edvaldo mora em Rio Branco e vive o Juruá…caso de amor para sempre…

Em tempo 3: aliás, o Juruá podia ser um pouco mais solidário com Edvaldo politicamente…

J R Braña B.

