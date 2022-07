Bom dia! Uma cidade bárbara…(ET)

bom dia

Chico Mendes, que pôs o nome do Acre no mapa do planeta natureza devido à luta dos seringueiros – teve monumento em sua homenagem arrancado e jogado ao chão…no centro de Rio Branco, uma cidade que desaprendeu (se é que algum dia soube) valorizar as coisas acreanas que têm importância de fato…

(fotos de Juan Díaz)

Em tempo: lembrando que a estátua de Sandino, filho de Chico Mendes – que compunha o monumento, há anos, foi furtada, desaparecida…e, também, nada foi feito….

