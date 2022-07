Líder indígena denuncia que foi sequestrado no Equador (v)

equador

O líder do Paro Nacional (greve geral) no Equador, Leonidas Iza, denuncia que a justiça do seu país está controlada politicamente…’Fui sequestrado nesta madrugada’

Assista o depoimento de 2 minutos de Leonidas Iza…, hoje a maior liderança popular do Equador

Vamos a recurrir a instancias internacionales porque la justicia en el #Ecuador está controlada políticamente. Mi detención fue arbitraria, ilegal e ilegítima y fui secuestrado esa madrugada, vulneraron todo el debido proceso y las garantías constitucionales.#NoMasCriminalizados pic.twitter.com/OFFt4KWlMY — Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) July 4, 2022

Em tempo: a crise social causada pelo modelo econômico no Equador (o mesmo adotado no Brasil) empobreceu ainda mais a população daquele país, o que levou os trabalhadores e indígenas, liderados pela CONAIE – a realizar a maior greve já presenciada no país. O governo do banqueiro Guillermo Lasso respondeu com violência medidas inconstitucionais.

J R Braña B.

