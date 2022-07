PV quer JV de governador e Marcus de vice (nota)

pv

O Partido Verde pressiona para que Jorge Viana seja o candidato a governador e Marcus Alexandre, o vice. Em reunião com o partido na sexta, JV ouviu o forte apelo. Jenilson(PSB) seria o candidato a senador.

Por unanimidade (7 a 0) a direção do PV decidiu nesta manhã em reunião on line começar o movimento para que JV e Marcus aceitem formar a chapa majoritária ao governo.

‘O ACRE PRECISA VOLTAR A SORRIR

O Partido Verde, analisando os rumos aos quais o Governador Gladson Cameli está levando o Acre com sua política de interesse familiar e de grupos econômicos do Amazonas, constatou que a ausência de priorização do emprego local vem deixando os acreanos desamparados e mais emprobrecidos. Agora, de modo covarde, está cedendo às chantagens do chefe do orçamento secreto, o senhor Marcio Bittar, que indicou sua esposa Marcia Bittar para Vice de Gladson, que por sua vez já anunciou que seu sucessor será o próprio Senador.

Esses fatos afrontam a inteligência dos acreanos. O senhor Gladson Cameli é hoje investigado pela Policia Federal por suposto ato de corrupção, o maior de toda história do Acre, por ter desviado mais de 800 milhões de recursos dos Cofres Públicos. O comando do nosso Estado está entregue à incompetência e à irresponsabilidade, pois mesmo com o apoio do Governo Federal, dos três senadores e da maioria da bancada federal, não construiu sequer uma casa, nem gerou emprego na construção civil.

Um govenador que passeia de jatinho pago com o dinheiro do povo, enquanto pacientes com câncer viajam em ônibus de linha para tratamento fora do Estado, que faz dancinha no mesmo hospital em que crianças morrem por falta de atendimento adequado.

Seus aliados, que o ajudaram a vencer as eleições em 2018, são hoje críticos de seu governo e os principais atores que o denunciam, o que nos leva à certeza de que a atual administração não compreende que o maior legado de um governo é o bem estar do seu povo.

Preocupado com esses e outros fatos, o Partido Verde, vendo o abandono do Estado com o aumento do desemprego e a precariedade dos serviços públicos e sabendo que esse governo despreza as classes mais necessitadas, decidiu fazer um movimento público e convida todas as forças populares e os Partidos de esquerdar PT, PC do B, PSB, PSOL e REDE a formarem uma frente em defesa do nosso estado e do povo que aqui mora e faz um chamamento aos dois principais lideres do campo democrático e popular, JORGE VIANA e MARCUS ALEXANDRE, a disponibilizarem seus nomes na disputa majoritária para governador e vice, respectivamente.

Este pedido se faz devido ao legado de trabalho prestado por essas duas grandes lideranças que são conhecedoras dos problemas que afeta o povo do nosso Estado.

DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE’

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)