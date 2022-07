Imagens fortes: Momentos dos disparos que matou dirigente do PT(v)

imagens

Policial José da Rocha Guaranho, bolsonarista, como mostram fotos suas nas redes sociais -invade aniversário de dirigente do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, faz vários disparos e mata Marcelo Arruda. Imagens fortes abaixo…

Cenas fortes mostram momento em dirigente do PT no Paraná (Marcelo Arruda, que comemorava aniversário de 50 anos) é atingido por policial penal federal (filho de Marcelo relata que o policial entrou gritando ‘aqui é Bolsonaro e que ia matar todos os petistas) pic.twitter.com/VQu4pIILHO — oestadoacre (@Oestadoacre) July 10, 2022

Cristovam Buarque: ‘Talvez tenha sido dado ontem em Foz do Iguaçu o primeiro tiro da guerra civil que pode caracterizar a eleição deste ano. Durante guerra civil não há terceira via.’

Janaina Dahoui – O Bolsonarismo é uma doença. Eduardo Moreira – banqueiro, escritor: QUE FIQUE MUITO CLARO: NÃO FOI A POLARIZAÇÃO QUE MATOU! FOI O BOLSONARISMO!!!! Min Alexandre de Moraes – A intolerância, a violência e o ódio são inimigos da Democracia e do desenvolvimento do Brasil. O respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos 3 Poderes. Reinaldo Azevedo, jornalista:Jorge José da Rocha Guaranho, o assassino bolsonarista, não morreu.

