Kairo: Um governo fraco!

opinião

Um governo fraco!

Kairo Ferreira de Araújo – O nosso estado está totalmente sem perspectiva com a gestão do atual governador, muitos conterrâneos vão buscar uma vida digna em outros estados e regiões do Brasil, aqui impera a criminalidade, sobretudo em bairros periféricos, além da falta de oportunidade e pouco compromisso do poder público com a mudança dessa realidade.

Qual o grande projeto que temos em nossa capital para a geração de emprego e renda? Aliás, há alguma obra sendo feita ou que foi construída pela atual gestão em nossa Rio Branco? Como disse Jorge Viana, Gladson Cameli é um governo fraco, não só quando falamos em execução de grandes obras, mas também quando se trata da simples escolha de quem será seu (sua) vice, bem, parece que o governador é muito suscetível a pressões de “amigos”, nota-se que o vídeo feito com o senador Márcio Bittar, à margem do rio Acre, afirmando que a Márcia seria sua vice, foi uma imposição que o governador teve que fazer a contragosto, tanto é assim, que logo voltou atrás em suas declarações.

Quem tem um amigo como Márcio, certamente não faz falta nenhuma ter inimigos. Não é possível que o nobre senador ache que ela poderia agregar alguma coisa a campanha do governador a reeleição, aliás, seria sinônimo de prejuízo político.

O fato de liderar em pesquisas de intenção de votos em uma pré-campanha, não é de maneira alguma garantia de ganhar a eleição, um exemplo: é o próprio caso do Tião Bocalom, que entrou como zebra em uma campanha que tinha como franco favorito o ex-reitor universitário Minoru Kinpara, o atual prefeito, outrora candidato estava desacreditado, mesmo assim, conseguiu a vitória naquele pleito.

A escolha do Deputado Federal Alan Rick ainda não é certa, como se sabe o que é dito pelo governador não dá para se levar muito a sério.

Em se tratando do dirigente teremos ainda uma longa novela mexicana sobre a escolha de quem será vice, quem sabe se eu fizer pressão não possa abocanhar o cargo? Não seria nada mal! Brincadeiras a parte, as eleições nem começaram e o Gladson que afirmava que não aceitaria interferências na escolha do cargo de vice, depois do “mui amigo” Major Rocha, atualmente, já sucumbe a pressões novamente. É um governo fraco! Na execução de obras, na geração de empregos e em palavras.

Kairo Araújo

(opiniões aqui emitidas e assinadas são de responsabilidade exclusiva de seus autores)

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)