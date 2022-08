setembro

Dep Rogério Correia

– Dois oficias de órgãos de inteligência do governo revelaram à Veja, que bolsonaristas estariam tramando um ato criminoso no dia 7 de setembro. O objetivo, de acordo com os oficiais, seria o de ferir os próprios bolsonaristas, gerar pânico e colocar a culpa na esquerda.

