Auxílio caminhoneiro já está sendo pago

O auxílio caminhoneiro começa a ser pago na terça-feira (9), com o pagamento da primeira e da segunda parcela, referentes aos meses de julho e agosto, no total de R$ 2 mil. Ao todo, profissionais da categoria vão receber seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro de 2022. Os transportadores autônomos de cargas devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022 têm direito aos recursos.

