PMRB recebe hoje carretas de calcário e bueiros de PVC

Da Prefeitura de Rio Branco

Nesta sexta-feira, 12, às 8h, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagro) recebe carretas com Calcário e grandes bueiros de PVC para ramais. O calcário será utilizado para corrigir e reparar o solo com tecnologia, de produtores rurais para que consigam ter boa plantação e, assim, vender seus produtos.

O projeto PRODUZIR PARA EMPREGAR estará sendo turbinado com esta ação, que marca o início de uma grande virada na ECONOMIA DE NOSSA QUERIDA RIO BRANCO!

Vamos começar a comer o ARROZ DO ACRE, O FEIJÃO DO ACRE, O TOMATE DO ACRE, etc e o mais importante, a riqueza produzida aqui, ficará aqui, vai gerar muita prosperidade e matar a fome de muita gente que hoje não tem nem o que colocar na mesa!

Esta sempre foi uma grande injustiça com nosso povo!

NENHUM CENTAVO DESTE PROJETO DE MAIS DE 30 MILHÕES DE REAIS, VEIO DO GOVERNO FEDERAL OU EMPRÉSTIMO DE BANCOS!

