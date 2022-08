Lula decide: Auxílio de R$ 600 seguirá a partir de janeiro

600

JC – O ex-presidente Lula (PT) comentou rumores de que acabaria com o Auxílio Brasil em 2023, caso eleito presidente da República nas Eleições 2022. O candidato revelou sua posição durante live realizada neste sábado (13) com o deputado federal André Janones, do Avante, que desistiu da candidatura presidencial para apoiar o petista.

Lula afirmou que pretende manter o Auxílio Brasil em 2023, preservando o valor atual do benefício: R$ 600. Segundo ele, essa seria uma forma de combater a fome e a miséria no país.

“Enquanto não acabar a miséria neste país, enquanto não acabar com a fome neste país, não tem como acabar com o auxílio emergencial. Não há como acabar com o auxílio emergencial sem recuperar a economia brasileira, sem que a gente gere emprego”, disse o ex-presidente.

Em tempo: Bolsonaro poderia ter criado o auxílio de R$ 600 há seis ou sete meses, mas deixou para fazer perto das eleições com o objetivo de ganhar votos. Bolsonaro sempre foi contra os auxílios para a população carente.

J R Braña B.