Nicolou abre campanha no Parque da Maternidade

nicolau

Divulgação

Com adesivaço no Parque da Maternidade, Nicolau Júnior abre campanha á reeleição para ALEAC

Presidente da Assembléia Legislativa e candidato à reeleição, o deputado estadual Nicolau Júnior abriu a temporada de atividades de campanha na capital na tarde desta quarta-feira (17), em Rio Branco.

Com centenas de apoiadores Nicolau realizou um adesivaço “carimbando” carros e motos.

A militância fez a festa com bandeiras e toda alegria que uma campanha eleitoral deve ter.

“Eu estou muito feliz com essa mobilização e com à disposição dos nossos apoiadores. Essa será nossa proposta: fazer uma campanha alegre, transparente e respeitosa. Ainda esse mês vamos lançar nossa candidatura oficial aqui e também no Juruá “, anunciou.

(assessoria)

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)