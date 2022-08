Bom dia! O mau humor no JN…

bom dia

Na segunda-feira Bolsonaro vai ser o entrevistado do JN e, segundo Vera Magalhães (CBN-OGLOBO), ele está irredutível e não quer fazer o media training (treinar relação com a mídia) para enfrentar as perguntas com tranquilidade.

Esta semana ele deu um show de grosseria que foi da tentava de tomar o celular de um youtuber que o provocou a carões desnecessários em assessores durante live (veja aqui).

A insegurança, o despreparo e o desconhecimento de coisas básicas é a causa frequentes de suas patadas…

Quanto mais inseguro, mais agressivo…

