O presidente do Solidariedade, ex-deputado Moisés Diniz, respondeu a uma reclamação pública do candidato do seu partido, Professor Edileudo, que concorre a uma vaga à Aleac, que disse que até agora ‘está a pão e água’, pois não recebeu ‘nenhum centavo’ do Fundo Partidário para sua campanha…

A resposta de Moisés abaixo:

Em tempo: Aqui a reclamação do professor Edileudo

Em tempo 2: Moisés disse ainda que não iria polemizar porque esse assunto ‘não deve ser tratado na mídia.’

J R Braña B.