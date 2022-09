A Energisa está com processo seletivo para vagas de emprego no Acre. Os profissionais interessados podem se candidatar acessando a plataforma de seleção do Grupo Energisa, no endereço: jobs.kenoby.com/grupoenergisa.

As vagas estão distribuídas para os cargos de analista comercial e assistente administrativo, eletricista de linha viva, entre outras. As vagas estão disponíveis para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. (…) A empresa ainda oferece plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição e auxílio creche. Além disso, a empresa mantém um Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência, Engenheiro Eletricista e Eletricista.

(…)

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube…obrigado!