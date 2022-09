A Caminhada da Esperança, liderada pelos candidatos ao governo Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) e pela candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT), neste sábado, 17, agitou os bairros Triângulo Velho, Triângulo Novo, Quinze, Alzira Cruz e Cidade Nova. (…)

A Gameleira foi o ponto final da caminhada, local que recebeu forte investimento do Jorge Viana na época em que foi governador. Contudo, ele lamentou a forma como os atuais governos têm tratado o Segundo Distrito de Rio Branco.

-A nossa campanha está bonita, emocionante, mexe com as pessoas e traz para a rua quem está em casa. Estão destruindo a Via Chico Mendes e também abandonaram a Gameleira. Eu queria dizer para vocês: a nossa eleição vai para o segundo turno. O povo vai comparar nosso trabalho com o dele e vai nos dar a vitória – disse.

(…)

