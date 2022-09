Metrópoles

TSE teme que tenha havido inscrição combinada de mesários bolsonaristas

Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral temem que tenha havido inscrição combinada de mesários bolsonaristas para trabalhar nas eleições do próximo domingo (2/10). A suspeita é que esta pode ser uma das razões de recorde de inscrições neste ano.

Do total de 2 milhões que trabalharão nas eleições, 830 mil (ou 48%) se voluntariaram para trabalhar na votação.

(Guilherme Amado, Metrópoles)

(…)

Em tempo: agora, aos 48 do segundo tempo, TSE???…Faltando uma semana o tribunal desconfia dessa artimanha???…O governo do mal vai tentar de tudo para manter-se no poder…

J R Braña B.